専用の内外装デザインが生む存在感ホンダはミドルサイズSUVとして展開している「ZR-V」の一部改良モデルを2026年3月26日に発表し、翌27日に発売しました。今回の変更は単なる仕様変更にとどまらず、ラインナップ全体の方向性を明確に示す内容となっています。【画像】これが“一番高い”最新「ZR-V」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）特に大きなポイントは、従来設定されていたガソリンエンジン車を廃止し、すべてをハイ