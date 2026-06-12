一部改良でさらにクルマとしての魅力が増した「LBX MORIZO RR」2026年5月13日、レクサスはコンパクト高級スポーツカー「LBX MORIZO RR」の一部改良モデルを発売しました。販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のレクサスディーラーに聞いてみました。2024年1月に開催された東京オートサロン2024に出展され、大きな反響を呼んだレクサス「LBX MORIZO RR」。【画像】超カッコイイ！ これが6速MT＆ターボ4WDの「“