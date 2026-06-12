関東などで大気の状態が非常に不安定となっており、局地的に激しいゲリラ雷雨となっています。12日正午過ぎの埼玉・飯能市の映像では、降ってきた「ひょう」が川のように流れています。上空の寒気の影響で東日本や北日本では大気の状態が不安定で、局地的に豪雨となっています。東京・府中市では1時間に50mmの非常に激しい雨が観測され、都内や神奈川県などではレベル3大雨警報が発表されました。この雨の影響で東京・三鷹市などを