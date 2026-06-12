エイチ・アイ・エス（HIS）は、森トラストに神谷町トラストタワーの持分を譲渡する。HISは2020年6月、本社を東京・西新宿から神谷町トラストタワー4階・5階に移転。2021年9月には、新型コロナウイルスの影響による業績悪化を受けて、信託受益権をSMFLみらいパートナーズに325億円で譲渡の後、2024年10月に同額で買い戻している。今年3月には、東京・西新宿の住友不動産新宿セントラルパークビルに本社を移転した。経営資源の有効活