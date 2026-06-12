あきんどスシローは、大人気の都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初コラボレーションを6月24日より全国のスシローで実施する。『ゼンレスゾーンゼロ』が外食業界とコラボするのは今回が初であり、登場キャラクターのグッズ付き商品などが提供される。『ゼンレスゾーンゼロ』との初のコラボレーション○「スシロー新エリー都店へようこそ!」をテーマにした限定グッズ付きメニューおすしと一緒に楽しめるコン