敵地でのパイレーツ3連戦が終了【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。2打数2安打2四球で、7回に「左膝の炎症」により代打を送られて交代した。チームは勝利を収めた。大谷は相手先発ケラーと対戦した第1打席では四球。そして3回1死走者なしで迎えた第2打席では、フルカウントから投じられた低めのス