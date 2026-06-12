北中米ワールドカップ初戦目前のキャプテン離脱にも、冷静に事態を受け止めた。11日、日本代表はMF遠藤航が怪我のために離脱。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は「だいぶ若いときから彼とは一緒にやっている。思うところはたくさんあるけど、彼自身が一番悔しいでしょうし。そういうのを乗り越えて、自分たちが目指しているところにチーム一丸となってやっていくことが大事だと思う」と、決意を口にした。怪我の回復に努めてい