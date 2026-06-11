シンガーソングライター・まおたが6月10日、新曲「ちょっとそこまで」を配信リリースした。本作は大きな一歩ではなく、コンビニ、カフェ、本屋など何気ない日常の景色の中で、“ちょっとそこまで”という距離感をテーマに、迷いや不安を抱えながらも少しずつ前へ進むことを肯定したゆるさのある応援ソングとなっている。公開された「ちょっとそこまで」ミュージックビデオは港町や田園風景など自然豊かなロケーションで撮影された