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https://github.com/apple/container/blob/main/docs/container-machine.md
Discover Container machines - WWDC26 - Videos - Apple Developer
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2026/389/
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