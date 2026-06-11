プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得に動いている。ターゲットはノッティンガム・フォレストに所属するエリオット・アンダーソン。ニューカッスル出身のMFで、2024年にフォレストへ。その後はMFとして存在感を示し、25-26シーズンンは公式戦50試合に出場して4ゴール5アシスト。今夏行われるW杯に向けたイングランド代表にも選ばれている。シティは長年チームを支えたベルナルド・シウバが退団となるため、代役のMFを