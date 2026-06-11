英国製スポーツの再来を掲げたヴェルティージュウェルズという英国の新興ブランドが、2021年のグッドウッド・フェスティバルで発表したのが、英国製スポーツの再来を掲げたヴェルティージュ。車重は1t以下と軽く、全長は4m以下と短い。フォードの2.0L自然吸気ユニットを、ミドシップマウントする。【画像】たおやかな往年の感覚ウェルズ・ヴェルティージュ今を生きるピュア・スポーツたち全140枚同社が主張するのは、人を選