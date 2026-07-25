Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が２５日、天皇杯の福島県代表決定戦・いわき古河ＦＣ戦で、後半７分にチーム５点目となるゴールを決めた。試合後に対戦相手のいわき古河ＦＣがＸに新規投稿。“キングカズ”のゴールシーンをアップした。右サイドから駆け上がった福島の選手がペナルティーエリアまで切り込むと、キーパーと１対１になったところで、後方へパス。ここに走り込んでいた三浦がＤＦに挟まれながらも右足でゴール右隅に押し