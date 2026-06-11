闇バイトの計画中止に腹を立て、犯行グループの間で仲介役を担っていた男性を監禁したなどとして実行役グループの男ら3人が逮捕されました。【映像】連行される実行役グループの男ら3人の様子指定暴力団住吉会系組員の近藤愛斗容疑者（23）ら3人は、去年4月、横浜市に住む男性（26）を殴ったうえ、車のトランク内に男性（26）を押し込んで監禁し、けがをさせるなどした疑いが持たれています。警察によりますと、男性は闇バイ