YouTubeは、6月11日の開幕戦から7月19日の決勝戦まで開催される『2026 FIFA ワールドカップ™』において、ハイライト視聴やクリエイターによる現地レポート、公式エフェクトを用いたショート作成など、多角的な観戦体験を提供することを発表した。 放映権を保持するチャンネルを通じて、試合のさまざまなフォーマットの映像にアクセス可能となる。YouTubeショートでのゴール