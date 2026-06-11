回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、平日限定で90円（以下、税込み）で週替わりの対象メニューが楽しめる「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を、6月11日から期間限定で販売します。【画像】やっす！全部“90円”の「平日（得）メニュー」を見る！同月17日までの期間は、「香ばし炙（あぶ）りおにぎり」（通常価格160円〜）と「あおさの味噌（みそ）汁（※地域により赤だし）」（通常価格260円〜）がラインアップ。