4試合連続でスタメンを外れていたドジャースはのデーブ・ロバーツ監督は10日（日本時間11日）、ウィル・スミス捕手の負傷者リスト（IL）入りについて「可能性が非常に高い」と述べた。スミスは6日（同7日）に首の違和感を訴えてエンゼルス戦のスタメンを外れた。以降は4戦連続でベンチスタート。この日はトレーナーとともにグラウンドでダッシュ、キャッチボールを行い、状態を確認していた。ドジャースは捕手がスミスとダル