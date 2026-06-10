©LAPONE ENTERTAINMENTMONKEY MAJIKが、かねてよりMONKEY MAJIKのファンを公言してきた川⻄拓実(JO1)とのコラボレーションソング「Unstoppable」を6月17日(水) 0時より 各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが決定した。川⻄は、以前から音楽を親しむようになったルーツとしてMONKEY MAJIKの存在を挙げており、「いつか共演したい憧 れのアーティスト」として数々のメディアで語ってきた。そんな川&