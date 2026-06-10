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MONKEY MAJIKが、かねてよりMONKEY MAJIKのファンを公言してきた川⻄拓実(JO1)とのコラボレーションソング「Unstoppable」を6月17日(水) 0時より 各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが決定した。

川⻄は、以前から音楽を親しむようになったルーツとしてMONKEY MAJIKの存在を挙げており、「いつか共演したい憧 れのアーティスト」として数々のメディアで語ってきた。

そんな川⻄の⻑年の思いが実を結び、今回待望のコラボレーションが実現。本日よりPre-add / Pre-saveのサブスク予約も開始している。

なお、川⻄は全6曲の新曲を収録したソロオリジナルEP『Sketch』を6月24日(水)にリリースする。

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・川⻄拓実(JO1) コメント

小学生の頃からMONKEY MAJIKさんの曲を聴いてきていたので、自分がその一部になれることを本当に光栄に思います。制作はとても楽しく、仙台にも伺わせていただきました。自分らしく生きていく事、自分の周りも巻き込んで幸せにしていくというメッセージを込めています。この曲を聴いて少しでも幸せな気分に、楽な気持ちになってほしいです。そしてメジャーデビュー20周年おめでとうございます。MONKEY MAJIKさんから受けた感動、影響をまた次の世代に繋げられるように僕も音楽活動をしていこうと思います。

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