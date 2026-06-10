住民の声を直接、政治へと反映させる「常設型住民投票条例」の制定を目指す市民グループが、地道な取り組みを進めています。先日開かれたグループの会合では、条例のあるべき姿について活発な議論が交わされていました。そこには、現状を打開するヒントが隠されているのかもしれません。 （参加者）「例えば公共施設、大きいものをつくる時にその規模感でいいのかということを、選挙まで問えないというのは、4年