土砂が流出した県道東かがわ市入野山3日午前9時20分ごろ 香川県は、台風6号による公共土木施設の被害状況（10日現在）をまとめました。 道路被害が18カ所で約1億900万円、河川被害が12カ所で約1億1500円、港湾被害が7カ所で約4100万円、下水道被害が1カ所で約500万円となっていて、土木被害は合わせて約2億7000万円になりました。 そのほか、倒木による道路の被害が1000万円、港湾や海岸への流木などの漂着物の処分