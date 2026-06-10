津山産小麦｢せときらら｣ 岡山県津山市などで栽培が盛んな小麦、「せときらら」の収穫が本格的に始まりました。「せときらら」はパンや麺などに使われる強力小麦で、豊かな香りが特徴です。 津山市では2014年ごろから栽培が始まり、2026年度は約220tの収穫を見込んでいるということです。 （AKファーム／影山太 代表理事）「せときららのパンはもっちりして何とも言えない味です。これからが楽しみです」 津