【自社IP美少女プラモデル世界累計出荷数980万個突破のお知らせ】 6月10日 発表 「フレームアームズ・ガール」シリーズ累計320万個突破 コトブキヤは、自社IP美少女キャラクタープラモデルシリーズ合計の世界累計出荷数が、2026年6月現在で980万個を突破したことを発表した。 今回の発表によると、コトブキヤが展開する美少女キャラクターブラン