コトブキヤ、自社IP美少女プラモデルの世界累計出荷数が980万個を突破！「FAガール」は320万個、「メガミデバイス」は450万個を達成
「フレームアームズ・ガール」シリーズ累計320万個突破
コトブキヤは、自社IP美少女キャラクタープラモデルシリーズ合計の世界累計出荷数が、2026年6月現在で980万個を突破したことを発表した。
今回の発表によると、コトブキヤが展開する美少女キャラクターブランド「フレームアームズ・ガール」「メガミデバイス」「創彩少女庭園」「アルカナディア」シリーズの世界累計出荷数が980万個を突破。「フレームアームズ・ガール」シリーズは累計320万個、「メガミデバイス」シリーズは累計450万個、「創彩少女庭園」シリーズは累計140万個、「アルカナディア」シリーズは累計70万個を突破したことを伝えている。
本発表に対して同社は、「今後も世界中のお客様にご愛顧いただけるよう、さらなる進化を追求し、期待を超えるコトブキヤプラモデルシリーズの開発に注力してまいります。」とコメントしている。
「メガミデバイス」シリーズ累計450万個突破
「創彩少女庭園」シリーズ累計140万個突破
「アルカナディア」シリーズ累計70万個突破
#メガミデバイス 世界累計450万個突破しました。- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) June 10, 2026
長くお付き合いいただいてる方、最近手にされた方、皆様に心よりお礼申し上げます。
現在も複数の新型開発でドタバタしているところで、まだまだ続いていきます。
よろしければ今後ともお付き合いください。https://t.co/9i54DOuEXb
＼#創彩少女庭園 シリーズ累計出荷数140万個突破🎉／- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) June 10, 2026
シリーズ開始から5年、日頃からいただく温かいご声援のおかげで、森倉円先生が描く魅力的なキャラクターたちを、たくさんのファンの皆さまのもとへお届けすることができました✨
いつも応援ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします！ pic.twitter.com/iwbn37qKMJ
【70万個突破】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) June 10, 2026
アルカナディアのシリーズ累計出荷数が2026年6月時点で70万個を突破いたしました！
ディアマスターの皆様誠にありがとうございます。
本日の生配信でも新たな情報をお届けいたします。今後の展開にも是非ご注目ください！https://t.co/7fioYUZjnI#アルカナディア pic.twitter.com/kF5DAbVwiX
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