【自社IP美少女プラモデル世界累計出荷数980万個突破のお知らせ】 6月10日 発表

「フレームアームズ・ガール」シリーズ累計320万個突破

コトブキヤは、自社IP美少女キャラクタープラモデルシリーズ合計の世界累計出荷数が、2026年6月現在で980万個を突破したことを発表した。

今回の発表によると、コトブキヤが展開する美少女キャラクターブランド「フレームアームズ・ガール」「メガミデバイス」「創彩少女庭園」「アルカナディア」シリーズの世界累計出荷数が980万個を突破。「フレームアームズ・ガール」シリーズは累計320万個、「メガミデバイス」シリーズは累計450万個、「創彩少女庭園」シリーズは累計140万個、「アルカナディア」シリーズは累計70万個を突破したことを伝えている。

本発表に対して同社は、「今後も世界中のお客様にご愛顧いただけるよう、さらなる進化を追求し、期待を超えるコトブキヤプラモデルシリーズの開発に注力してまいります。」とコメントしている。

「メガミデバイス」シリーズ累計450万個突破

「創彩少女庭園」シリーズ累計140万個突破

「アルカナディア」シリーズ累計70万個突破

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