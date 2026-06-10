サッカー日本代表・長友佑都の妻で女優、４児ママの平愛梨が、パパ不在のワンオペ生活での気付きを明かした。「私とカオスの夜ごはん♡」と牛肉炒めや車や電車柄の蒲鉾などが並んだ夕食の写真をアップ。「作り終えてテーブルに並べてキッチン片付けてたらバンビーノが食べやすいように海苔で巻いてくれてた！！」と長男（８）が弟たちの面倒をみてくれたことを明かした。この日は、小学校終わりで、長男と２人だけの時