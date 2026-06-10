サッカー日本代表・長友佑都の妻で女優、４児ママの平愛梨が、パパ不在のワンオペ生活での気付きを明かした。

「私とカオスの夜ごはん♡」と牛肉炒めや車や電車柄の蒲鉾などが並んだ夕食の写真をアップ。「作り終えてテーブルに並べてキッチン片付けてたらバンビーノが食べやすいように海苔で巻いてくれてた！！」と長男（８）が弟たちの面倒をみてくれたことを明かした。

この日は、小学校終わりで、長男と２人だけの時間ができ、「何したい？」と聞くと、逆に「ママは？ママは何したいの？」と聞き返され、戸惑ったことを嬉しそうに報告。パパ不在の家で、長男がお兄ちゃんとしてしっかりしていることを頼もしく明かした。

長友が５月１７日に都内で行ったＷ杯選手会見には、平とともに長男、次男（６）、三男（５）、四男（３）４人の息子がサプライズ登場。撮影タイムが終わると、長男が「もう終わり？」と残念そうにし、パパが場を盛り上げる時にやる両手を上に突き上げるポーズで報道陣を鼓舞したり、心臓のあたりをドンドンと拳で叩くなど、パパの魂を受け継いだような熱きパフォーマンスで沸かせた。ＳＮＳ上ではこの動画が大バズリする反響となった。