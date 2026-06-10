男子高校生（17）に因縁を付け、示談金15万円を脅し取ろうとしたとして、警視庁は10日までに、恐喝未遂などの疑いで、高校生の少女（17）ら5人を逮捕した。金額は、生成AI「チャットGPT」への相談結果に基づいて決めたという。