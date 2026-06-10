タレントのLiLiCoが、9日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。外見や容姿を基準に人を差別・判断する「ルッキズム」をテーマにトークを繰り広げていった。【写真】「めちゃくちゃいい写真」LiLiCoが公開した夫・小田井涼平とのウエディングフォトLiLiCoは18歳で来日した当時について「芸能界に来て、日本にいっぱい夢をもってきたんですけど、当時Vシネマとかが流行っていて。（当時は）『なん