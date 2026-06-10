【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,872.11 △86.10（6/9）NASDAQ：25,678.82 ▼250.84（6/9） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。中東情勢をめぐり、米軍のヘリコプターがオマーン沖でイランにより撃墜されたためその対応をする旨を米中央軍が発表しました。中東情勢の緊張が意識され、今後も注視が必要です。ダウ平均は28ドル高の50,814ドルで取引を開始しま