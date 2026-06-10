女優の西野七瀬が、コンビニでのうっかりミスを告白するも、国際ジャーナリストから危険性を指摘され、スタジオが騒然となる一幕があった。

【動画】西野七瀬、旅行先でのプライベートショット

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

番組内のトークにて、西野は、海外旅行に行くために、自身と夫の分のパスポートを持ってコンビニへ向かい、コピーを取り終えたものの、そのままパスポートを回収せず家帰ってしまったことがあったという。

西野がパスポートが無いことに気づいたのは、家へ帰ってからしばらく時間が経ってからのことだったという。幸いにも、すぐにコンビニへ連絡して確認してもらったところ、まだコピー機の中に残ったままだったため、無事に回収することができたという。ラランド・サーヤは「よかったですね、悪用されなくて」と胸をなでおろしていた。

しかし、このエピソードを聞いていた国際ジャーナリストの山田敏弘氏は、「完全に危ないですよ」とバッサリ。山田氏は「海外に行く時に、偽造パスポートを使ったりしている人たちもいますし、国内でも、銀行とかの認証に使われたら新しいアカウントを作られる」と、パスポート情報が犯罪組織に流出するリスクを解説した。

さらに山田氏は「そのパスポートを使って、また（コピー機に）戻してるパターンもありますからね」と、本人が気づかないうちに中身だけをコピーされ、元の場所に戻されているケースがあると指摘。新しく再発行するとパスポート番号が変更されるため、犯罪組織にとっては「あえてそのまま残されていた方が都合が良い」のだという。

山田氏が、「できれば（パスポートを）変えたほうが良いくらい」と警告を浴びせると、スタジオの空気は一変。西野は押さえながら「その発想はなかったです」と、身近に潜む犯罪の影に深くゾッとした表情を浮かべていた。