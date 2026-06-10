アイリスオーヤマは6月11日から、スリムな筒形の大容量バッテリー「バッテリーステーション ボトル型（IBT-B40065-W）」をインターネットサイトや全国のホームセンターで順次発売する。公式オンラインストア価格は1万9800円。●モバイルバッテリー以上、ポータブル電源未満で取り回しが良い新製品は、モバイルバッテリー以上、ポータブル電源未満の電池容量とサイズが特徴の筒形バッテリーステーション。スリムな形状と約1.15k