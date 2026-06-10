初夏の強い日差しが照りつける季節になると、気になり始めるのが紫外線だ。将来のシミやシワを防ぐために、日々のUVケアに余念がない人も多いだろう。ガールズちゃんねるに6月8日、「日焼けが嫌で仕事辞めたい」というトピックが立ち、話題となった。トピ主は最近、清掃のパートを始めたばかり。ところが、事前に聞いていなかった屋外での掃除作業があり、「日焼けしたくありません。こんな理由で辞めるなんておかしいですか？本気