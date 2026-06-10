面接の段階で面接官に不誠実な対応をされたら、入社する気が失せるのは当然だろう。「面接時間10分前から 計40分待たされ」こう投稿で明かす大阪府の60代男性（サービス・販売・外食）は、地元で有名な居酒屋の面接に行った際、信じられない扱いを受けたという。（文：法田ひまり）「お待ちください」で40分放置→黙って帰りました男性は当時の状況についてこう綴っている。「仕込みスタッフに（責任者と）連絡取れませんか？と聞