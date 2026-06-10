【モデルプレス＝2026/06/10】Travis Japanの松田元太が初めて舞台単独主演を務める舞台「俺節」が10日より東京・東京建物 Brillia HALLにて開幕。本記事では9日に開催されたゲネプロの様子をレポートする。＜※ネタバレあり＞【写真】27歳STARTOアイドル、韓国人女優と見つめ合い◆松田元太主演舞台「俺節」松田が初めて舞台単独主演を務める本作。原作は土田世紀氏の同名漫画。初演から9年。演歌歌手を目指す青年の不器用で純情