この記事をまとめると ■物流業界では労働時間短縮の観点から大型洗車機にも注目が集まる ■大型洗車機はトラックの洗車時間を数分に短縮してくれる ■AI制御で進化する一方で洗い残しなどの課題も残っている トラック用の「大型洗車機」の使い勝手はどんな感じなの？ 物流の2024年問題以降、トラックドライバーの労働時間短縮は業界を挙げた最重要課題である。そのなかで、現在大きな注目を集めているのが「トラック用大型洗車