“ナフサ不足”の影響で、パーケージを変えるスーパーも。 【写真を見る】“ナフサ不足”でパッケージを変えるスーパーも 肉や魚などを入れる透明のビニール袋も入荷未定｢最終手段は新聞紙｣ 愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」を訪ねてみると、美味しそうな総菜がたくさん並んでいますが、プラスチック製の容器が中東情勢の影響を受けているそうで… （エ