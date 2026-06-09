大分県豊後大野市の中九州横断道路で9日午後、トラックが横転するなど車5台が絡む事故があり上下線ともに6時間にわたり通行止めとなりました。午後6時40分に解除されました。 【写真を見る】中九州道犬飼ICー千歳ICで6時間通行止め5台絡む事故で道路一面のおがくず大分・豊後大野市 （堀裕司カメラマン）「中九州横断道路の千歳インター付近に来ています。トラックが横転しており、あたりには木くずが散乱して