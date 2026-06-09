YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「SpaceX上場で勢力図が変わるかもしれません。今仕込むべき投資信託をランキング形式で解説します！」と題した動画を公開した。動画では、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、SpaceX上場による各種インデックスへの影響や、S&P500最高値更新時の投資判断、NASDAQ100への投資の合理性について解説している。 まず、SpaceXのインデックス組み入れについて言及。全米株や