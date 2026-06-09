西村優菜が自身のインスタグラムを更新。「Miami」と一言だけ記すと、カリフォルニア州ではメジャー大会が開催されている週末、自分はフロリダ州マイアミでのんびりと過ごしたことを投稿した。【写真】白のタンクトップですっかり夏の装い、マイアミでオフを楽しむ西村優菜西村が訪ねたのは、1960年代に多くのキューバ移民が築いた「リトル・ハバナ」と呼ばれる地区だ。キューバの文化と熱気が色濃く残り、観光客からも人気を集め