白いタンクトップ姿の西村優菜がフロリダ州マイアミの「リトル・ハバナ」へ キューバの熱い雰囲気に包まれて英気を養う
西村優菜が自身のインスタグラムを更新。「Miami」と一言だけ記すと、カリフォルニア州ではメジャー大会が開催されている週末、自分はフロリダ州マイアミでのんびりと過ごしたことを投稿した。
【写真】白のタンクトップですっかり夏の装い、マイアミでオフを楽しむ西村優菜
西村が訪ねたのは、1960年代に多くのキューバ移民が築いた「リトル・ハバナ」と呼ばれる地区だ。キューバの文化と熱気が色濃く残り、観光客からも人気を集めている。投稿でも「Welcome to LITTLE HAVANA」や「Calle 8（8番街）」と書かれた看板、大人気のアイスクリーム店の立体的な看板、サルサの王様と称されるティト・プエンテの肖像などが描かれた壁画の前に立つ西村などの写真から、キューバの雰囲気が強く伝わってきた。さらに砂浜に打ち寄せる波の写真や、マイアミビーチにあるライフセーバーの監視小屋の横に立つ写真なども公開した。左首痛に悩まされていた西村は「全米女子オープン」参戦への最終予選会を途中棄権。残念ながら同大会への連続出場は4年で途絶えてしまった。しかし、試合を離れゆったりと週末過ごしたことでリフレッシュ。今週は米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」に古江彩佳とペアを組んで参戦する。多くのファンが西村の回復、そしてチームの快進撃を期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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