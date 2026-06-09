東京市場まとめ 1.概況 日経平均は600円高の64,625円と反発して取引を開始しました。前日の米国市場では、半導体関連銘柄を中心に、自律反発の買いが優勢となりフィラデルフィア半導体株指数（SOX）は5.6％高となりました。日本市場も序盤は買いが優勢となったものの、前場中ごろには一時、下げに転じる場面が見られました。前場は629円高の64,654円で前引けとなりました。後場は一段と上げ幅を拡大する展開となりました。節目の