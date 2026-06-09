ニッポン高度紙工業＝鮮烈高で未踏の１万円大台ライン突破。１６％近い急騰を演じ上場来高値を大幅更新した。同社はアルミ電解コンデンサー用を主軸としたセパレーターの専業メーカーで売上高のほぼ１００％を占めている。グローバルベースでも６割の市場シェアを誇るグローバル・ニッチトップだが、同商品は生成ＡＩ向けでかつてなく商機が高まっている。具体的には、デӦ