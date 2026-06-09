米Appleは6月8日（現地時間）、年次開発者カンファレンス「WWDC26」において、Apple Watch向けの次期OS「watchOS 27」を発表した。今秋の正式リリースに向けて対応機種も公開されており、2022年以前に発売されたモデルの多くが非対応となっている。次期OS「watchOS 27」では前OSでは対応していた旧機種が複数サポート対象外となるApple公式サイトによると、watchOS 27対応モデルは以下の通り。iOS 27を搭載したiPhone 11以降、また