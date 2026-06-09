お笑いタレントの山田花子（51）が8日、ブログを更新。最後だというランチ弁当を公開し、注目を集めている。【映像】山田花子の手料理やお弁当（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、吉本新喜劇に持っていくヘルシーで安いお弁当など、さまざまな手料理をブログで披露してきた。最後のランチ弁当を紹介