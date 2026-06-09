ワールドカップ目前に自チームの監督交代を知った。日本代表のDF渡辺剛(フェイエノールト)は、ロビン・ファン・ペルシー監督の解任に言及。「すごく悲しいですね。(上田)綺世もそうだけど、すごく信頼してもらっていた」と率直な思いを吐露した。一方で、目前に迫ったW杯へ向けては「誰が考えてもオランダ戦の初戦が大事」と気を引き締めた。フェイエノールトは7日にファン・ペルシー監督の解任を発表した。2025年2月の就任か