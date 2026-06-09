元プロ野球審判員の坂井遼太郎さんが2026年6月8日、打撃中の選手のバットが頭部に直撃し、現在も入院している川上拓斗審判員について、Xで思いをつづった。「まばたきの反応を示したり、腕を動かす」川上審判員は4月16日に行われたヤクルト対DeNA戦で、ヤクルトのホセ・オスナ選手がスイングしたバットが左側頭部に直撃。担架で運ばれ、緊急搬送先の医療機関で手術を受けた。この日は、1軍での審判デビューの当日だった。当初は集