サッカーゲーム『eFootball™』のアンバサダーを務めるアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが新CMのメイキング映像で日本代表の印象を語った。株式会社コナミデジタルエンタテインメントは9日、アンバサダーの日本代表MF久保建英とメッシが出演する『eFootball™』の新CM「JUST WATCHING?」の久保篇とメッシ篇を同日夜から全国のテレビ局やDAZNで順次放映開始すると発表した(一部地域を除く)。また、公式YouTubeチャ