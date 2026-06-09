１９０センチ超の長身を武器に大型右腕としてヤクルトに入団した宮出隆自さん（４８）は、投手として６勝をマークし、野手転向後は勝負強い打撃で活躍した。ヤクルト、楽天で１７年の現役生活を送り、引退後はコーチに就任。２０２１年には１軍ヘッドコーチとしてヤクルトの日本一に貢献するなど１３年を過ごし、昨年をもって退団した。３０年のプロ野球人生に区切りをつけ、新たな一歩を踏み出し宮出さん。「人に恵まれた」と語