【Steam「弾幕フェス」】 実施期間：6月16日2時まで Steamにて、「弾幕フェス」が6月16日2時（日本時間）まで開催されている。 期間中は「東方Project」より「東方虹龍洞」までのシリーズが30％引き、Devolver Digitalがパブリッシングを担当する「Enter the Gungeon」が80％引きの340円、その続編「Exit the Gungeon」が75％引きの300円となっている。 この他比較的短いスパンで