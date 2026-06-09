Steamにて、「弾幕フェス」が6月16日2時（日本時間）まで開催されている。

期間中は「東方Project」より「東方虹龍洞」までのシリーズが30％引き、Devolver Digitalがパブリッシングを担当する「Enter the Gungeon」が80％引きの340円、その続編「Exit the Gungeon」が75％引きの300円となっている。

この他比較的短いスパンでアップデートが続いている「BALL x PIT」は20％引きの1,360円、「斑鳩」が50％引きの490円などとなっている。お気に入りの名作タイトルから新しいインディータイトルまで、さまざまな作品が安く手に入る。

東方虹龍洞

Exit the Gungeon

斑鳩

BALL x PIT

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