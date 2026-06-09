「椅子がなくなっています」110番通報 パチンコ店の丸椅子2脚を盗んだ疑いで高松市の無職の男（59）が、きょう（9日）逮捕されました。 【写真を見る】被害額2000円…なぜパチンコ店の『丸椅子』を？窃盗疑いで59歳逮捕も『椅子はどこに』【香川】 丸椅子2脚・2000円相当を窃盗か 警察によりますと、男は先月31日午前8時11分ごろ、高松市のパチンコ店の屋外の喫煙所に設置されていた丸椅子2脚・計約2000円相当を盗んだ窃盗の容